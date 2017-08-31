Стоцкий: информацию о переходе в ЦСКА узнаю из Интернета, я игрок «Уфы»

Полузащитник «Уфы» и сборной России Дмитрий Стоцкий, который в настоящее время находится на сборе с национальной командой в Новогорске, прокомментировал информацию о его возможном переходе в ЦСКА, а также поделился эмоциями от пребывания в стане сборной России.
«Всю информацию о возможном переходе в ЦСКА узнаю тоже из Интернета от журналистов. Я игрок «Уфы», у меня долгосрочный контракт. Рад, что оказался в сборной. Это интересный опыт, познакомился со многими ребятами и посмотрел, что такое сборная страны. Всё очень хорошо, хочется работать, прибавлять, чтобы расти как футболист. Черчесов видит меня на разных позициях – по тренировкам на фланге и ближе к центру. Но больше всего люблю на фланге играть. На правом или левом – везде свои плюсы. На левом фланге легче смещаться в центр, если на правом – легче подавать с бровки.
Моё дело – играть и прибавлять, а оценивать должны только тренеры команд и сборных. И журналисты ещё. Голов не было, но я же не нападающий. Получится забить или отдать – хорошо. Главное, чтобы команда показывала результат. В допинг-тесте вчера не участвовал», — передаёт слова Стоцкого корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.