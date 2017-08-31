Полузащитник «Рубина» Алекс Сонг близок к переходу в «Бирмингем»

Достигнута договорённость о переходе полузащитника Алекса Сонга из «Рубина» в «Бирмингем Сити», сообщает Daily Mail. 29-летний камерунский футболист отправился в Англию для завершения сделки.
Сонг перешёл в «Рубин» летом 2016 года. До этого он играл в том числе за такие знаменитые клубы, как «Барселона» и лондонский «Арсенал».
В нынешнем сезоне РФПЛ Сонг принял участие в пяти матчах и забил один гол. «Бирмингем» выступает во второй по силе английской лиге, главным тренером команды является известный специалист Гарри Реднапп.