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Клопп: когда узнал, что можно купить Окслейда-Чемберлена, дважды не думал

31 августа 2017, четверг. 14:29 Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена из «Арсенала».

«Я впервые увидел его в 2014 году, когда «Боруссия» играла с «Арсеналом». Он выделялся за счёт своей скорости, отношения к игре. Мы выиграли в Дортмунде, но проиграли в Лондоне. С тех пор я следил за Алексом, и когда я услышал, что его можно купить, мне не нужно было думать дважды. Окслейд-Чемберлен молод, но у него достаточно опыта выступления в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Я в восторге, потому что думаю, у Алекса было много других вариантов», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

«Ливерпуль» объявил о переходе Окслейда-Чемберлена из «Арсенала»
Источник: Официальный сайт ФК "Ливерпуль" Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Ливерпуль Алекс Окслейд-Чемберлен Юрген Клопп
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31 августа 2017, четверг
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