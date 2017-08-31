Клопп: когда узнал, что можно купить Окслейда-Чемберлена, дважды не думал

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена из «Арсенала».
«Я впервые увидел его в 2014 году, когда «Боруссия» играла с «Арсеналом». Он выделялся за счёт своей скорости, отношения к игре. Мы выиграли в Дортмунде, но проиграли в Лондоне. С тех пор я следил за Алексом, и когда я услышал, что его можно купить, мне не нужно было думать дважды. Окслейд-Чемберлен молод, но у него достаточно опыта выступления в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Я в восторге, потому что думаю, у Алекса было много других вариантов», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
«Ливерпуль» объявил о переходе Окслейда-Чемберлена из «Арсенала»