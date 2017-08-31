«Тоттенхэм» объявил о переходе Орье из «ПСЖ»

Защитник Серж Орье, права на которого принадлежали «ПСЖ», продолжит карьеру в Англии. Футболист успешно прошёл медицинское обследование, получил разрешение на работу и подписал контракт с «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Серж Орье подписал контракт до лета 2022 года. В «Тоттенхэме» 24-летний футболист будет играть под 24-м номером. Ранее сообщалось, что «шпоры» заплатят за трансфер ивуарийского защитника € 24,8 млн.
«Играть в «Тоттенхэме» — это отличная и захватывающая возможность. Я полон решимости проявить себя как профессионал на поле и вне его. Для меня это новый вызов. Сделаю всё возможное, чтобы фанаты «Тоттенхэма» гордились мной. Фанаты самые важные люди в любом клубе. С нетерпением жду, чтобы показать им, каким является настоящий Серж Орье», — сказал футболист.