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Завершение ремонта крыши «Крестовского» перенесено на неопределённый срок

31 августа 2017, четверг. 14:42 Футбол

Генеральный подрядчик петербургского стадиона «Крестовский», компания «Метрострой», не сможет завершить работы по ремонту протекающей крыши стадиона до конца августа, окончание работ перенесено на неопределенный срок. Об этом сообщила официальный представитель вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина Елена Михина.

Заказчик на строительство устанавливал «Метрострою» несколько сроков устранения протечек. Сначала это было 15 августа, затем — конец месяца. Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сказал, что крышу на новом стадионе «Санкт-Петербург» долбят морские птицы, что приводит к протечкам. По словам чиновника, «баклан своим мощным клювом разрушает цельность светоотражающей плёнки».

«Метрострой» уже фактически говорит, что до начала сентября они не успевают… Новые временные рамки не установлены. У нас договорённость, что для подрядчика каждый матч — своего рода судный день. Каждый очередной матч на стадионе — это их очередной срок. Мы не продлеваем сроки. Мы просто говорим, что на очередном матче крыша не должна течь.

Необходимо время — хорошо, пусть будет дольше, но пусть всё будет профессионально и качественно. Они должны понимать, что если крыша протечёт, то мы вернёмся к разговору о том, что генподрядчик должен был завершить все работы в августе. Дополнительных средств не привлекается, работы ведутся в рамках ранее заключённых контрактов», — цитирует Михину Rambler News Service.

Албин: баклан клювом разрушает цельность светоотражающей плёнки арены «Зенита»
Источник: Rambler News Service Сообщить об ошибке
Теги
Стадион «Крестовский»
Новости. Футбол
31 августа 2017, четверг
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