Франция – Нидерланды: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

31 августа в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» состоится матч отборочного этапа чемпионата мира 2018 года между национальными командами Франции и Нидерландов. Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Франция – Нидерланды.
Встречу 31.08.2017 рассудит итальянская бригада арбитров во главе с рефери Джанлукой Рокки.
Раннее команды встречались с друг другом 27 раз. 13 матчей завершились победой Франции, четырежды команды сыграли вничью, и 10 раз сильнее оказывались футболисты сборной Нидерландов. Последняя встреча между этими командами состоялась в октябре 2016 года в рамках отборочного матча к чемпионату мира 2018 года и завершилась гостевой победой Франции со счётом 1:0.
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