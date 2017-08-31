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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
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Франция – Нидерланды: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

31 августа 2017, четверг. 15:00 Футбол

31 августа в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» состоится матч отборочного этапа чемпионата мира 2018 года между национальными командами Франции и Нидерландов. Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Франция – Нидерланды.

Встречу 31.08.2017 рассудит итальянская бригада арбитров во главе с рефери Джанлукой Рокки.

Раннее команды встречались с друг другом 27 раз. 13 матчей завершились победой Франции, четырежды команды сыграли вничью, и 10 раз сильнее оказывались футболисты сборной Нидерландов. Последняя встреча между этими командами состоялась в октябре 2016 года в рамках отборочного матча к чемпионату мира 2018 года и завершилась гостевой победой Франции со счётом 1:0.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Нидерландов - Футбол Сборная Франции — Футбол Анонс
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