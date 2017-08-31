Капитан юношеской сборной Латвии Соловейчик перешёл в «Зенит»

Капитан юношеской сборной Латвии Владислав Соловейчик, который является воспитанником «Сконто», перешёл в «Зенит». Об этом говорится на официальной странице академии латвийского клуба в «Твиттере».
Ранее стало известно, что «Зенит» заявил 18-летнего футболиста для участия в матчах Футбольной национальной лиги. Соловейчик будет выступать под 81-м номером.
На сайте «Зенита» сообщается, что контракт с латвийским игроком подписан сроком на три года.
Фото Соловейчка в футболке «Зенита» также можно посмотреть в «Твиттере».
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