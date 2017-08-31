«Зенит» пошутил над интересом Манчини к аргентинцам, использовав популярный мем

«Зенит» на своей англоязычной странице в «Твиттере» опубликовал популярный мем, пошутив над главным тренером Роберто Манчини и его интересом к аргентинским футболистам.
На оригинальном фото изображены парень и девушка, идущие за руку. Парень оборачивается и к неудовольствию спутницы смотрит на проходящую мимо девушку. В версии «Зенита» парень – это Роберто Манчини, а спутница – московские клубы, в то время как проходящая мимо девушка одета в футболку сборной Аргентины.
Напомним, что во время текущего трансферного окна «Зенит» подписал контракты с пятью аргентинскими футболистами.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «Твиттере».