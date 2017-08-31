Сборная Японии вышла на чемпионат мира — 2018

Сборная в Японии в домашнем отборочном матче чемпионата мира 2018 года в России обыграла команду Австралии со счётом 2:0 и обеспечила себе участие в финальной части турнира. В составе японской команды голами отметились нападающий Такума Асано и полузащитник Ёсукэ Идэгути.
Таким образом, сборная Японии за тур до окончания квалификации в группе В от Азии обеспечила себе попадание в Россию. По регламенту прямые путёвки на чемпионат мира получают две команды, а третья выходит в стыковые матчи.
Помимо Японии участие в финальной стадии турнира также обеспечили Россия (как хозяйка турнира), а также Бразилия и Иран.
Турнирное положение группы В: 1. Япония — 20 очков (9 матчей). 2. Саудовская Аравия — 16 (9). 3. Австралия — 16 (9). 4. ОАЭ — 13 (9). 5. Ирак — 5 (8). 6. Таиланд — 2 (8).