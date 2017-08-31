Сесар Навас вернулся в «Рубин»

«Рубин» подписал контракт с 37-летним защитником Сесаром Навасом, который с 2009 по 2015 год выступал за казанскую команду.
«В течение шести лет был одним из лидеров «Рубина» на поле и в раздевалке, неоднократно выводил команду с капитанской повязкой, став в Казани настоящей легендой», — отмечается на официальном сайте рубиновых.
За «Рубин» Сесар Навас сыграл 219 матчей (в том числе 164 матча в Премьер-Лиге, 44 матча в еврокубках), забил четыре гола. В составе казанской команды: чемпион России (2009), бронзовый призёр чемпионата России (2010), обладатель Суперкубка России (2010, 2012), обладатель Кубка России (2012).