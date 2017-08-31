Бони, которым интересовался «Спартак», продолжит карьеру в «Суонси»

Нападающий Вилфрид Бони, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», продолжит карьеру в «Суонси Сити». Sky Sports сообщает, что стороны договорились о трансфере 28-летнего футболиста, в услугах которого ранее был заинтересован «Спартак». Сегодня ивуариец пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт.
В «Манчестер Сити» Вилфрид Бони играет с 2015 года, куда перешёл именно из «Суонси», в составе которого провёл два сезона. В чемпионате Англии-2016/17 Бони на правах аренды выступал за «Сток Сити».
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