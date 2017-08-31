Матч 10-го тура РФПЛ «Тосно» — «Спартак» может быть перенесён

Матч 10-го тура РФПЛ «Тосно» — «Спартак», запланированный на 16 сентября, ещё может быть перенесён.
«Вниманию болельщиков, планирующих посетить матч 10-го тура «Тосно» — «Спартак»! Просим вас не спешить с приобретением билетов в Санкт-Петербург до объявления окончательного решения о дате и времени проведения встречи», — написано в официальном аккаунте «Спартака» в «Твиттере».
Ранее появилась информация, что РФПЛ отказывает «Спартаку» в переносе матчей. «Фратрия» — фанатское объединение и движение болельщиков «Спартака» — сообщила, что 29 августа «Спартак» направил в РФПЛ письмо с предложением назначить матчи команды с «Тосно» и «Уралом» на 17 сентября и 1 октября соответственно. Сделано это в связи с участием команды в Лиге чемпионов: 13 сентября в 21:45 мск красно-белые играют в гостях с «Марибором», а 26 сентября – дома с «Ливерпулем». Отмечалось, что руководство Премьер-Лиги это предложение проигнорировало и официально назначило матч с «Тосно» на 16 сентября, а игру с «Уралом» — на 30 сентября.