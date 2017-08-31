ПАОК объявил о переходе экс-полузащитника «Зенита» Маурисио

Бывший полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио перешёл в ПАОК. Об этом официально говорится на сайте греческого клуба. Контракт с 28-летним футболистом подписан на три года.
В новой команде бразилец будет играть под 8-м номером. В ПАОК Маурисио перешёл на правах свободного агента.
Жозе Маурисио перебрался в российский чемпионат в 2010 году из «Флуминенсе», подписав контракт с «Тереком». Спустя пять лет хавбек перешёл в «Зенит», где отыграл один сезон.
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Фото Маурисио в футболке ПАОК можно посмотреть в «Твиттере».