Нападающий «Монако» Ласина Траоре продолжит карьеру в «Амьене». Об этом рассказал агент 27-летнего футболиста Дмитрий Селюк. В новой команде ивуариец будет играть на правах аренды.
«Траоре перешел в „Амьен“ на правах аренды без права выкупа. „Монако“ хочет, чтобы он играл внутри Франции, чтобы наблюдать за его игрой. Он перешел в команду ниже уровнем, но это лучше, чем быть в „Монако“ и ждать своего часа на скамейке», — сказал Селюк в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Прошлый сезон Ласина Траоре на правах аренды начинал в ЦСКА, а зимой 2017 года в таком же статусе перешёл в хихонский «Спортинг».
Траоре перешёл из «Монако» в «Амьен» на правах аренды
Фото: www.amiensfootball.com
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