«Ростов» объявил о трансфере Мевли в «Зенит»

Между «Ростовом» и «Зенитом» достигнута договорённость о трансфере Михи Мевли, сообщает официальный сайт ростовского клуба. Словенский футболист выступал за «Ростов» с сентября 2016 года. За жёлто-синих 27-летний игрок провёл 39 матчей, забил 2 гола.
«Хочу поблагодарить всех игроков, тренеров, врачей и работников базы. Большое спасибо всем болельщикам за потрясающую поддержку, которую они оказывали во время моего пребывания в «Ростове». Мне посчастливилось играть с «Ростовом» в Лиге чемпионов и Лиге Европы, я провёл здесь невероятный год. Со всем коллективом у меня сложились дружеские отношения, потому что «Ростов» — это одна большая семья. Желаю клубу всего лучшего, и я уверен, что «Ростов» проведёт отличный сезон. Для этого у команды всё есть. Всем огромное спасибо!» — сказал Мевля.
По информации «Чемпионата», «Зенит» подпишет с Мевлей четырёхлетний контракт.