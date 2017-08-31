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Имбула перешёл из «Сток Сити» в «Тулузу»

31 августа 2017, четверг. 17:07 Футбол

Полузащитник «Сток Сити» Ганелли Имбула покинул команду и продолжит карьеру во Франции. 24-летний футболист подписал контракт с «Тулузой», о чём сообщает пресс-служба французского клуба. В новой команде хавбек будет играть на правах аренды. Имбула выбрал 25-й игровой номер.

Французский полузащитник большую часть карьеры провёл во Франции, где защищал цвета «Генгама» и «Марселя». С 2015 по 2016 год Имбула играл в «Порту», откуда впоследствии перебрался в «Сток Сити».

Имбула перешёл из «Сток Сити» в «Тулузу»

Имбула перешёл из «Сток Сити» в «Тулузу»

Фото: www.tfc.info

Фото Имбулы в футболке «Тулузы» можно посмотреть в «Твиттере».

Источник: Официальный сайт ФК "Тулуза" Сообщить об ошибке
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Сток Сити Тулуза Ганелли Имбула Трансферы Фото
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