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ФК «Арарат»: Валерий Оганесян вывел со счёта клуба 20 млн рублей

31 августа 2017, четверг. 17:25 Футбол

Официальный представитель московского футбольного клуба «Арарат» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» заявил, что после ухода Валерия Оганесяна была проведена финансовая проверка, которая показала исчезновение со счёта клуба 20 млн рублей.

«Вчера Валерий Оганесян написал заявление об уходе по состоянию здоровья. Нам стало известно, что он улетел в Грузию. После этого была назначена финансовая проверка, которая сегодня днём показала исчезновение со счёта клуба 20 млн рублей без соответствующих документов. Проверка, проведённая финансистами, показала, что деньги были выведены на счета Валерия Оганесяна. Для соответствующего реагирования клуб обратился с заявлением в правоохранительные органы. Следственные органы начали доследственную проверку», — заявили в клубе.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Арарат Москва Валерий Оганесян
Новости. Футбол
31 августа 2017, четверг
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