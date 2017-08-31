ProSports Management — о Смолове: он остаётся

Российская компания в области футбольного менеджмента ProSports Management, ведущая дела нападающего сборной России Фёдора Смолова, подтвердила, что форвард не покинет «Краснодар» в нынешнее трансферное окно.
«Он остаётся», — написано в аккаунте ProSports Management в «Инстаграме» рядом с фотографией Смолова.
Накануне Смолов опубликовал фотографию в амуниции «Краснодара», на которой он победно вскидывает руки. «Лучше я сдохну *** ноунеймом, чем прославлюсь и стану тобой», — гласит подпись к фото. Смолов процитировал рэпера Гнойного, который победил Оксимирона в недавнем рэп-баттле.
Болельщики многих клубов, включая «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Бешикташ», в комментариях под постом призывают Смолова перейти в стан любимой ими команды. Сам Смолов отреагировал отметкой «нравится» лишь на один комментарий: «Остаёшься в „Краснодаре“? Еее Еее Еее».