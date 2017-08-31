«Уфа» заявила экс-полузащитника «Сьона» Салатича

Бывший полузащитник «Сьона» Веролюб Салатич стал игроком «Уфы». Швейцарский футболист был заявлен за российский клуб под 6-м номером. Информация появилась на официальном сайте Российской футбольной Премьер-Лиги.
Как сообщает официальный сайт «Уфы», с 31-летним хавбеком подписан контракт, срок которого рассчитан на один год.
Салатич играл за «Сьон» с 2015 года, куда перешёл из «Грассхоппера» за € 1,3 млн. На счету полузащитника 95 матчей в составе «Сьона», 6 голов и 4 результативные передачи.
В прошлом сезоне Салатич принял участие в 29 матчах швейцарской Суперлиги и забил 1 гол.
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