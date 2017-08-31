«Аталанта» требует за Толоя € 30 млн, «Спартак» не готов платить эту сумму

Центральный защитник «Аталанты» Рафаэл Толой, скорее всего, не перейдёт в «Спартак», утверждает FOX Sports.com.br. Итальянский клуб требует выплатить за 26-летнего футболиста всю сумму отступных в размере € 30 млн, и москвичи вряд ли будут готовы выплатить такие деньги.
Толой перешёл в «Аталанту» в августе 2015 года. В минувшем розыгрыше итальянской Серии А бразилец провёл 32 матча (31 — с первых минут), в которых не отметился результативными действиями и получил 7 жёлтых карточек. На родине Толой выступал за «Гояс» и «Сан-Паулу». Также в его активе выступления за «Рому» на правах аренды.
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