Газизов: для «Уфы» трансферное окно закрыто, мы уже ничего не сделаем

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал подписание контракта с бывшим полузащитником «Сьона» Веролюбом Салатичем, а также сообщил, что этот трансфер стал последним для уфимского клуба в летнее окно.
«Несмотря на мои слова о том, что новичков в «Уфе» этим летом ждать не стоит, у нас была проблемная позиция в центре полузащиты. Веролюб Салатич обладает хорошими физическими качествами и большим опытом, что может нам сильно помочь. Плюс он был свободным агентом.
Для «Уфы» трансферное окно закрыто. За последние часы мы уже ничего не сделаем», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.
«Уфа» заявила экс-полузащитника «Сьона» Салатича