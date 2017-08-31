Фурсенко: у «Зенита» получилось создать практически новую команду

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мыслями о летней трансферной кампании петербургского клуба.
«Задумано было создать практически новую команду, что у нас и получилось. В клуб пришли 11 футболистов, 12 мы продали или отдали в аренду. Всё нужно было сделать достаточно быстро, а главный тренер хорошо разбирается в аргентинском рынке. Поэтому упор был сделан именно на него.
Аргентинские футболисты, которые пришли в команду, хорошо знают друг друга, и им практически не надо сыгрываться. Обычно команде нужно год-два, чтобы прийти в норму, а тут за два с половиной месяца у нас собралась боеспособная команда. Конечно, ещё нужно время, чтобы притереться, но костяк команды уже есть", — сказал Фурсенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.