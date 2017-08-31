«Вердер» арендовал Бельфодиля

Нападающий Исак Бельфодиль перешёл из «Стандарда» в «Вердер», сообщает пресс-служба немецкого клуба. Речь идёт об аренде, рассчитанной на один сезон.
В текущем сезоне чемпионата Бельгии Бельфодиль провёл три матча, не отметившись результативными действиями. В сезоне-2016/17 он забил 17 голов в 37 играх во всех турнирах.
В активе Исака 14 матчей за сборную Алжира, в которых он забил 2 гола. Ранее 25-летний футболист выступал за юношеские и молодёжную сборные Франции. Он является воспитанником «Лиона».
Смолов и Дзюба остаются. Не вместе. Закрытие трансферного окна LIVE!
Кого купит «Спартак»? Чем ответит «Зенит»? Договорится ли «Барса» по Коутиньо? Все последние трансферы и слухи — в нашей онлайн-трансляции.