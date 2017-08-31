В школе «Локомотива» прозвучит «первый гудок»

1 сентября после трёхлетнего перерыва возобновляет работу общеобразовательная школа в структуре футбольного клуба «Локомотив».
Как сообщили в пресс-службе клуба, торжественная линейка пройдёт на одном из полей «РЖД Арены». Для учащихся, их родителей и гостей подготовлена трогательная церемония; известно, что вместо первого звонка прозвучит первый гудок.
«Руководство ФК «Локомотив» отмечает стратегические задачи, связанные с воспитанием юных футболистов. Выпускники Академии «Локомотива» должны реализовать себя не только на футбольном поле, но и обладать высоким уровнем знаний. Поэтому роль общеобразовательной школы сложно переоценить», — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».
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