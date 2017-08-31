Капитан молодёжной команды ЦСКА Алибеков продолжит карьеру в «Химках»

ЦСКА и «Химки» достигли соглашения о переходе защитника Муталипа Алибекова в подмосковный клуб.
20-летний выпускник ДЮСШ ЦСКА с 2013 года защищал «армейские» цвета, а в молодёжной команде красно-синих дорос до статуса капитана.
В сезоне-2017/18 Алибеков сыграл во всех восьми матчах молодёжного первенства и забил четыре гола.
«Мы благодарим Муталипа за проведённое в красно-синем клубе время и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении официального сайта ЦСКА.
На сборе к ЦСКА присоединился защитник молодёжной команды Алибеков