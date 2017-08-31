«Фратрия»: матч «Тосно» — «Спартак» перенесён на 17 сентября

Матч 10-го тура российской Премьер-Лиги «Тосно» — «Спартак» перенесён с 16 на 17 сентября, сообщает сайт фанатского объединения красно-белых «Фратрия».
Ранее сообщалось, что «Спартак» направил в РФПЛ письмо с предложением назначить матчи с «Тосно» и «Уралом» на 17 сентября и 1 октября соответственно в связи с участием команды в Лиге чемпионов: 13 сентября красно-белые играют в гостях с «Марибором», а 26 сентября – дома с «Ливерпулем». По информации «Фратрии», руководство РФПЛ это предложение проигнорировало и официально назначило матч с «Тосно» на 16 сентября. Отказ перенести игру на 17 сентября якобы связан с тем, что в этот день в Петербурге состоится матч «Зенита» с «Уфой» и организаторы категорически против проведения в городе двух матчей в один день. В заявлении фанатского движения «Спартака» отмечалось, что, отказавшись от предложения клуба, Премьер-Лига нарушила собственный регламент.
Однако сейчас «Фратрия» сообщила, что встреча всё-таки перенесена на 17 сентября. Матч состоится на стадионе «Петровский» и начнётся в 14:00 мск.