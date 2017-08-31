Промес выйдет в стартовом составе сборной Нидерландов в матче с Францией

Стали известны стартовые составы сборных Франции и Нидерландов на матч отборочного турнира чемпионата мира—2018 с командой Франции.
Франция: Льорис, Сидибе, Курзава, Косельни, Юмтити, Погба, Канте, Лемар, Коман, Жиру, Гризманн.
В составе оранжевых на поле с первых минут появится полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес.
Нидерланды: Силлессен, Блинд, Худт, де Врей, Фосу-Менса, Вейналдум, Стротман, Промес, Снейдер, Роббен, Янссен.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Франция — Нидерланды. Начало — в 21:45 мск.