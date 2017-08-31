Мбаппе: очень хотел стать частью одного из самых амбициозных проектов в Европе

Форвард Килиан Мбаппе поделился эмоциями от перехода на правах аренды из «Монако» в «ПСЖ».
«Для меня большая гордость и радость присоединиться к „ПСЖ“. Для родившихся в Париже парней часто бывает мечтой сыграть за эти красно-синие цвета и прочувствовать атмосферу «Парк де Пренс». Я очень хотел стать частью проекта, который является одним из самых амбициозных в Европе. Вместе с новыми партнёрами по команде я намерен продолжать прогрессировать и помогать достигать целей», — цитирует Мбаппе сайт «ПСЖ».
Парижский клуб арендовал 18-летнего форварда до 30 июня 2018 года. Соглашение предусматривает опцию выкупа, при активации которой Мбаппе станет игроком «ПСЖ» до 30 июня 2022 года.