«Алавес» арендовал у «Сток Сити» Бояна

Нападающий Боян Кркич перешёл из «Сток Сити» в «Алавес», сообщает пресс-служба испанского клуба. Речь идёт об аренде сроком на один год.
В текущем сезоне чемпионата Англии Боян провёл один неполный матч, не отметившись результативными действиями. В активе 27-летнего воспитанника «Барселоны» одна игра в составе сборной Испании.
Ранее Кркич также выступал в «Роме», «Милане», «Аяксе» и «Майнце». В «Сток Сити» он перешёл в 2014 году из «Барселоны» за € 1,8 млн (данные специализированного сайта Transfermarkt.de).
Мбаппе перешёл в «ПСЖ». Ну наконец-то! Закрытие трансферного окна: LIVE!
Кого купит «Спартак»? Договорится ли «Барса» по Коутиньо? Все последние трансферы и слухи — в нашей онлайн-трансляции.