И. Игнатьев: играли хорошо, но не реализовали моменты, три штанги было!

Нападающий молодёжной сборной России Иван Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян поделился впечатлениями от матча с командой Армении в рамках отборочного раунда чемпионата Европы—2019 U21. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась нулевой ничьей.
«Играли хорошо, создавали моменты. Главная проблема – что не смогли их реализовать. Где-то не сопутствовала нам удача, где-то в конце хорошо действовал соперник, голкипер выручал. Три штанги было! Настрой всегда только на победу, и надеюсь, в матче с Гибралтаром добудем три очка. Не знаю, будет ли проще – раньше с Гибралтаром не играл. Главное — создать моменты и реализовать их», – сказал Игнатьев.
Молодёжная сборная России сыграла вничью с командой Армении