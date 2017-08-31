Белоруков проведёт остаток сезона в «Амкаре» на правах аренды

Руководители «Амкара» и московского «Динамо» договорились о том, что защитник Дмитрий Белоруков переходит в пермскую команду на правах аренды.
«Возвращение Дмитрия – радостная новость для тренеров и футболистов «Амкара», а также, уверен, и для наших болельщиков тоже. Он в течение многих лет был лидером команды на поле и в раздевалке, его уважали одноклубники и любили болельщики. Такие футболисты в Премьер-Лиге наперечёт, и я очень надеюсь, что с его приходом у нас оборона станет крепче, коллектив прочнее, а зрителей на трибунах прибавится», — приводит слова спортивного директора «Амкара» Виктора Засульского пресс-служба пермяков.
Ранее Белоруков провёл в составе «Амкара» 11 сезонов, в его послужном списке – 255 матчей в РФПЛ и 16 забитых мячей. В прошлом году Дмитрий перешёл в «Динамо», с которым выиграл ФНЛ.