Митрюшкин: расстроило, что на трибунах было мало народа

Вратарь молодёжной сборной России Антон Митрюшкин поделился впечатлениями от матча со сверстниками из Армении (0:0) в отборочном раунде чемпионата Европы—2019 U21.
«Полностью превосходили сборную Армении в игре, но, к сожалению, не получилось забить. Было немало моментов, в первом тайме могли забить два-три мяча. Не знаю, как объяснить такой результат. Будем работать над реализацией и двигаться дальше. Потеря очков на старте осложняет нам задачу, теперь нет возможности ошибаться. Придётся выигрывать у всех прямых конкурентов. У нас нет права на ошибку.
Расстроило, что сегодня было мало народа на трибунах. Хочется, чтобы приходило больше. Спасибо тем, кто пришёл, поддержка всё равно ощущалась. То, что матч против сборной Гибралтара пройдёт в Туле, – большой плюс. Это хорошая практика для регионов – праздник для людей, думаю, придёт много болельщиков. С удовольствием поедем в Тулу, обязаны выиграть этот матч», — передаёт слова Митрюшкина корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.