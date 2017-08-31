«Бенфика» арендовала у «Барселоны» защитника Дугласа

Защитник «Барселоны» Дуглас Перейра в текущем сезоне будет выступать в Португалии. Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, 27-летний бразилец на правах аренды перешёл в «Бенфику».
Дуглас пополнил ряды сине-гранатовых летом 2014 года, защищав до этого цвета бразильского «Сан-Паулу». Однако в испанском гранде он никогда не пользовался большим доверием тренеров, проведя за это время всего восемь матчей. В прошлом сезоне Дуглас выступал на правах аренды за «Спортинг» из Хихона.
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