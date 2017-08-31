Бушманов: обстучали все штанги и перекладины, но мяч так и не залетел в ворота

Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов поделился впечатлениями от матча с командой Армении (0:0) в отборочном раунде чемпионата Европы—2019 U21.
«Проблемы с реализацией? Футбол этим и прекрасен, что непредсказуем. Преимущество у нас было большое, надо забивать свои моменты. Обстучали все штанги и перекладины, однако мяч так и не залетел в ворота. Потеряли два очка, и это очень важно. Но я уверен, что в нашей группе очки будут терять все. Оставив за скобками реализацию моментов, игрой команды доволен. То, что мы запланировали, было исполнено. Доходили до штрафной, создавали моменты, но не хватило гола.
Не готов пока говорить об изменениях в стартовом составе в игре с Гибралтаром, время ещё есть. Сейчас самое важное для команды — во-первых, восстановиться после такого энергозатратного матча, а во-вторых, успокоиться. Сегодня было заметно излишнее волнение, и оно мешало.
Наш тренерский штаб следит за игроками всех возрастов, включая выступающих за рубежом. Как только мы посчитаем нужным кого-то пригласить, мы сделаем это. Замены, которые были произведены сегодня, были связаны исключительно с освежением атаки», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Егор Красавин.