Мутко: игра молодёжной сборной не понравилась, только форма с гербом красивая

Президенту Российского футбольного союза Виталию Мутко не понравилась игра молодёжной сборной России в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2019 года U21 с командой Армении. Напомним, что встреча, прошедшая в Москве сегодня, 31 августа, завершилась вничью со счётом 0:0.
«Игра не понравилась, только форма с гербом красивая. Не знаю, что теперь делать, может, это волнение от стартовой игры. В товарищеском матче с белорусами была другая команда, а здесь не понимаю, что случилось. Нельзя терять очки в домашнем матче с такой командой, этих очков в итоге может и не хватить», — приводит слова Мутко ТАСС.
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