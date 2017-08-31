«Динамо» объявило о расторжении контракта с Ионовым

«Динамо» объявило о расторжении контракта с полузащитником Алексеем Ионовым по соглашению сторон.
Ионов выступал в составе бело-голубых с 2013 года, а минувший сезон провёл на правах аренды в ЦСКА. 28-летний футболист провёл за «Динамо» 99 матчей и забил 22 мяча.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Ионов продолжит карьеру в «Ростове», подписав с донской командой контракт сроком на три года с опцией продления. Ради перехода в «Ростов» Ионов согласился на понижение зарплаты, которая в «Динамо» составляла 16 млн рублей в месяц.