Состав «Ростова» до закрытия трансферного окна пополнят два защитника

«Ростов» в последние часы трансферного окна должен оформить два перехода игроков обороны.
По данным «Чемпионата», речь идёт о защитнике греческого ПАОК Ахиллеасе Пунгурасе. Что касается второго новичка, то ростовчане ведут переговоры по двум кандидатам – хорвату Марко Лешковичу из загребского «Динамо» и исландцу Хордуру Магнуссону из английского «Бристоль Сити». Выбор будет сделан в пользу одного из них в зависимости от финансовых условий сделки.
Напомним, что в последний день трансферного окна «Ростов» продал «Зениту» защитника Миху Мевлю.
«Ростов» объявил о трансфере Мевли в «Зенит»