Роналду сравнялся с Пеле по количеству голов за национальную сборную

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче с Фарерскими островами (2:1, первый тайм) в квалификации чемпионата мира 2018 года.
Роналду забил свои 76-й и 77-й голы за национальную команду. Таким образом, он обогнал венгра Шандора Кочиша (76) и стал вторым лучшим бомбардиром европейских сборных. Кроме того форвард «Реала» сравнялся по количеству голов за национальную команду с легендарным бразильцем Пеле (77).
Первый гол Роналду можно посмотреть в «Твиттере», второй — в YouTube.