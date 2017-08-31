Ансальди перешёл в «Торино» на правах аренды

Защитник «Интера» Кристиан Ансальди, известный в России по выступлению за «Рубин» и «Зенит», продолжит карьеру в «Торино».
Как сообщает официальный сайт «Торино», «гранатовые» арендовали Ансальди на два года с обязательством выкупа.
В конце июня сообщалось, что в приобретении 30-летнего аргентинца заинтересована «Валенсия».
В «Интер» Ансальди перешёл летом прошлого года из «Дженоа». В составе миланского клуба защитник провёл 26 матчей.
«Валенсия» интересуется экс-игроком «Рубина» и «Зенита» Ансальди