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Открыт набор в бесплатные команды Future FC

31 августа 2017, четверг. 22:51 Футбол

Детский футбольный клуб Future FC открывает бесплатные группы для самых талантливых игроков. В сентябре пройдёт запуск команд 2006-07 и 2004-05 годов рождения, тренировки в которых будут проходить на бесплатной основе.

«Мы очень рады, что с этого года сможем бесплатно предоставлять высокий уровень тренировок для самых одарённых футболистов в Москве. Уверен, мы дадим второй шанс талантливым ребятам, которые не попали в академии топ-клубов Москвы», — сказал руководитель клуба Том Сауер.

Просмотр пройдёт в воскресенье, 10 сентября, на стадионе «Красная Пресня». Зачисление игроков в команды будет проходить по результатам просмотра с тренерами клуба при поддержке знаменитого экс-футболиста Дмитрий Булыкина. Обязательна предварительная запись на сайте клуба futurefc.ru или по тел. +7 (495) 120-12-18.

В трёх филиалах клуба Future FC тренируются 230 детей в возрасте 5-15 лет. Философия клуба базируется на убеждении, что для креативного развития юного футболиста требуется создать атмосферу, в которой он не боится ошибаться и рисковать. Тренеры клуба регулярно работают и обмениваются опытом с иностранными тренерами, а в августе прошли стажировку в футбольных клубах в Нидерландах.

Дети — о главных футбольных ценностях
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Футбол
31 августа 2017, четверг
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