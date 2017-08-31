«Ростов» объявил о подписании контракта с Ионовым

28-летний полузащитник Алексей Ионов подписал контракт с «Ростовом» по схеме «3+1», сообщает официальный сайт донского клуба.
Предыдущим клубом воспитанника «Зенита» было московское «Динамо», которое сегодня объявило о расторжении контракта с игроком.
Ионов выступал в составе «Динамо» с 2013 года, а прошлый сезон провёл на правах аренды в ЦСКА. Хавбек провёл за «Динамо» 99 матчей и забил 22 мяча.
«Мы желаем Алексею яркой и зрелищной игры в составе нашей команды. Добро пожаловать в «Ростов»!» — говорится в сообщении.