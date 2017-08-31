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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Хет-трик Роналду обеспечил Португалии победу над Фарерскими островами

31 августа 2017, четверг. 23:37 Футбол

Сборная Португалии разгромила команду Фарерских островов в матче 7-го тура отборочного турнира к чемпионату мира—2018 со счётом 5:1. Героем встречи стал звёздный нападающий португальцев Криштиану Роналду, который отметился тремя голами и одной результативной передачей. У победителей также отличились Вилльям Карвалью и Нелсон Оливейра.

В параллельном поединке группы Венгрия оказалась сильнее Латвии (3:1). На счету экс-футболиста «Анжи» и московского «Динамо» венгра Балажа Джуджака результативная передача.

Чуть позже швейцарцы разгромили команду Андорры (3:0). Дубль оформил Харис Сеферович.

Турнирное положение в группе B: 1. Швейцария — 21 очко (7 матчей); 2. Португалия — 18 (7); 3. Венгрия — 7 (6); 4. Фарерские острова — 5 (7); 5. Андорра — 4 (7); 6. Латвия — 3 (6).

ЧМ-2018 - Европа. Группа B. 7-й тур
31 августа 2017, четверг. 21:45 МСК
Португалия
5 : 1
Фарерские острова
1:0 – Роналду – 3, 2:0 – Роналду – 29 (пен), 2:1 – Балдвинссон – 38, 3:1 – Карвалью – 58, 4:1 – Роналду – 64, 5:1 – Оливейра – 84
ЧМ-2018 - Европа. Группа B. 7-й тур
31 августа 2017, четверг. 21:45 МСК
Венгрия
3 : 1
Латвия
1:0 – Кадар – 5, 2:0 – Салаи – 26, 2:1 – Фрейманис – 40, 3:1 – Соловьёв – 68 (автогол)
ЧМ-2018 - Европа. Группа B. 7-й тур
31 августа 2017, четверг. 21:45 МСК
Швейцария
3 : 0
Андорра
1:0 – Сеферович – 43, 2:0 – Сеферович – 62, 3:0 – Лихтштайнер – 67
Сборная Франции со счётом 4:0 разгромила Нидерланды в квалификации ЧМ-2018
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Андорры - Футбол Сборная Венгрии — Футбол Сборная Латвии - Футбол Сборная Португалии — Футбол Сборная Фарерских островов - Футбол Сборная Швейцарии — Футбол Криштиану Роналду ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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23:37 Хет-трик Роналду обеспечил Португалии победу над Фарерскими островами
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