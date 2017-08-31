Хет-трик Роналду обеспечил Португалии победу над Фарерскими островами

Сборная Португалии разгромила команду Фарерских островов в матче 7-го тура отборочного турнира к чемпионату мира—2018 со счётом 5:1. Героем встречи стал звёздный нападающий португальцев Криштиану Роналду, который отметился тремя голами и одной результативной передачей. У победителей также отличились Вилльям Карвалью и Нелсон Оливейра.
В параллельном поединке группы Венгрия оказалась сильнее Латвии (3:1). На счету экс-футболиста «Анжи» и московского «Динамо» венгра Балажа Джуджака результативная передача.
Чуть позже швейцарцы разгромили команду Андорры (3:0). Дубль оформил Харис Сеферович.
Турнирное положение в группе B: 1. Швейцария — 21 очко (7 матчей); 2. Португалия — 18 (7); 3. Венгрия — 7 (6); 4. Фарерские острова — 5 (7); 5. Андорра — 4 (7); 6. Латвия — 3 (6).