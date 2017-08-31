Попов и Миланов помогли Болгарии победить Швецию, Беларусь проиграла Люксембургу

Сборная Болгарии победила команду Швеции в седьмом туре группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Софии на стадионе «Василь Левски» и завершилась со счётом 3:2.
Голами в составе болгар отличились Станислав Манолев, Георги Костадинов и Ивайло Чочев. При этом двумя голевыми передачами отметился хавбек «Спартака» Ивелин Попов и одной — игрок ЦСКА Георги Миланов. У шведов забивали Микаэль Лустиг и Маркус Берг.
В параллельном матче квалификации сборная Беларуси в гостях со счётом 0:1 проиграла Люксембургу.
Турнирное положение в группе А: 1. Франция — 16 очков (7 матчей); 2. Швеция — 13 (7); 3. Болгария — 12 (7); 4. Нидерланды — 10 (7); 5. Беларусь — 5 (7); 6. Люксембург — 4 (7).
Сборная Франции со счётом 4:0 разгромила Нидерланды в квалификации ЧМ-2018