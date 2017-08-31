Бельгия забила 9 голов Гибралтару, Кипр одержал волевую победу над боснийцами

В матче 7-го тура группы H европейской квалификации чемпионата мира—2018 сборная Бельгии на своём поле со счётом 9:0 разгромила команду Гибралтара. По хет-трику у бельгийцев оформили Ромелу Лукаку и Томас Менье. Ещё по одному мячу забили Эден Азар и Аксель Витсель, который в конце первого тайма получил прямую красную карточку. Автоголом у гостей отметился Дерен Ибрахим. В конце второго тайма составы уравнялись — с поля был удалён Эрин Барнетт.
В другом матче этой группы сборная Кипра дома одержала волевую победу над командой Боснии и Герцеговины. Киприоты после первого тайма проигрывали 0:2, один из мячей у боснийцев забил защитник «Динамо» Тони Шуньич. Однако во втором тайме хозяева сумели забить три мяча в течение 11 минут и вырвали победу.
Наконец, сборная Греции на своём поле не сумела обыграть команду Эстонии. Встреча завершилась нулевой ничьей.
Турнирная таблица группы H: 1. Бельгия — 19 очков; 2. Греция — 13; 3. Босния и Герцеговина — 11; 4. Кипр — 10; 5. Эстония — 5; 6. Гибралтар — 0.