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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Бельгия забила 9 голов Гибралтару, Кипр одержал волевую победу над боснийцами

31 августа 2017, четверг. 23:42 Футбол

В матче 7-го тура группы H европейской квалификации чемпионата мира—2018 сборная Бельгии на своём поле со счётом 9:0 разгромила команду Гибралтара. По хет-трику у бельгийцев оформили Ромелу Лукаку и Томас Менье. Ещё по одному мячу забили Эден Азар и Аксель Витсель, который в конце первого тайма получил прямую красную карточку. Автоголом у гостей отметился Дерен Ибрахим. В конце второго тайма составы уравнялись — с поля был удалён Эрин Барнетт.

В другом матче этой группы сборная Кипра дома одержала волевую победу над командой Боснии и Герцеговины. Киприоты после первого тайма проигрывали 0:2, один из мячей у боснийцев забил защитник «Динамо» Тони Шуньич. Однако во втором тайме хозяева сумели забить три мяча в течение 11 минут и вырвали победу.

Наконец, сборная Греции на своём поле не сумела обыграть команду Эстонии. Встреча завершилась нулевой ничьей.

Турнирная таблица группы H: 1. Бельгия — 19 очков; 2. Греция — 13; 3. Босния и Герцеговина — 11; 4. Кипр — 10; 5. Эстония — 5; 6. Гибралтар — 0.

ЧМ-2018 - Европа. Группа H. 7-й тур
31 августа 2017, четверг. 21:45 МСК
Бельгия
9 : 0
Гибралтар
1:0 – Ибрахим – 15 (автогол), 2:0 – Менье – 18, 3:0 – Лукаку – 21, 4:0 – Витсель – 27, 5:0 – Лукаку – 38, 6:0 – Азар – 45, 7:0 – Менье – 60, 8:0 – Менье – 67, 9:0 – Лукаку – 84 (пен)
Удаления: Витсель, 40 – Барнетт, 82
ЧМ-2018 - Европа. Группа H. 7-й тур
31 августа 2017, четверг. 21:45 МСК
Кипр
3 : 2
Босния и Герцеговина
0:1 – Шуньич – 32, 0:2 – Вишча – 43, 1:2 – Христофи – 65, 2:2 – Лабан – 67, 3:2 – Сотириу – 76
ЧМ-2018 - Европа. Группа H. 7-й тур
31 августа 2017, четверг. 21:45 МСК
Греция
0 : 0
Эстония
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Бельгии — Футбол Сборная Боснии и Герцеговины — Футбол Сборная Гибралтара - Футбол Сборная Греции - Футбол Сборная Кипра - Футбол Сборная Эстонии - Футбол Аксель Витсель Тони Шуньич
Новости. Чемпионат мира 2018
31 августа 2017, четверг
23:42 Бельгия забила 9 голов Гибралтару, Кипр одержал волевую победу над боснийцами
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