Фурсенко: через некоторое время трансферная стоимость новичков «Зенита» удвоится

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко ответил на вопрос о том, связаны ли летние покупки петербургским клубом столь молодых игроков со стремлением в будущем отбить деньги, потраченные на трансферы.
«Конечно, нам необходимо, чтобы была мощная, быстрая, мобильная команда. В будущем, естественно, возможны продажи. Мы ведём на каждого футболиста свой паспорт. По нашим оценкам, через некоторое время их трансферная стоимость удвоится. Что касается нынешнего состава, то у нас практически два равноценных состава. Для недовольства Манчини нет повода», — сказал Фурсенко в эфире программы «Все на футбол».
Фурсенко: доволен трансферной кампанией «Зенита», Мевля гораздо лучше Абденнура