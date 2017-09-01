Асхабадзе: «Спартак» в два раза переплатил за Педро Рошу

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе поделился мыслями о летней трансферной кампании красно-белых. «Спартак» приобрёл Марко Петковича и Педро Рошу, а также арендовал Марио Пашалича.
«Наверное, пожелания Карреры не были выполнены на 100%. Тренер подчёркивал, что ему нужно усиление ещё и в защиту. Могу предположить, что команда хочет играть с двумя сильными фланговыми нападающими — Промесом и Рошей, а по центру — Зе Луиш или Луис Адриано.
За бразильской лигой я слежу, и Роша — игрок резкий, очень активный, но если за него заплатили € 12 млн, то это завышенные цифры. В моём понимании, даже с учётом российской наценки, это € 5-6 млн максимум. Переплатил ли клуб? Получается, да, в два раза, если верить этим цифрам. Это игрок, который почти не участвует в оборонительных действиях. Думаю, Витиньо на момент перехода в ЦСКА был более звёздной личностью по бразильским меркам», — сказал Асхабадзе в эфире программы «Все на футбол».