Дзаппакоста официально перешёл из «Торино» в «Челси»

«Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Давиде Дзаппакосты из «Торино». Сумма сделки не разглашаются. Итальянец подписал с лондонцами контракт сроком на четыре года. Ранее сообщалось, что игрок перейдёт в английскую команду за £ 23 млн (около € 25 млн).
В прошлом сезоне 25-летний Дзаппакоста провёл в составе «Торино» 29 матчей в чемпионате Италии, в которых отметился одним забитым голом и пятью результативными передачами. Ранее защитник выступал за «Исола Лири», «Авеллино 1912» и «Аталанту». Являлся футболистом молодёжной сборной Италии. За туринскую команду играет с 2015 года.