Клубы РФПЛ могут дозаявить игроков после закрытия трансферного окна

Трансферное окно в России официально закрылось в полночь, однако клубы РФПЛ всё ещё имеют возможность сделать последние изменения в своих составах.
В регламенте прописано, что вне регистрационного окна можно заявлять футболистов, имеющих статус свободных агентов, получив одобрение лиги. Кроме того, возможно оформление отложенной сделки, если клуб успел сделать запрос в зарубежную лигу и ожидает международный трансферный сертификат. По информации «Чемпионата», подобные запросы сделали несколько российских клубов.
С последними трансферными новостями можно ознакомиться на странице «Чемпионата» «Последние трансферы LIVE».
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