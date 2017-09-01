175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Марсель» объявил о переходе Митроглу из «Бенфики»

1 сентября 2017, пятница. 01:21 Футбол

«Марсель» на своём официальном сайте объявил о переходе из «Бенфики» нападающего Константиноса Митроглу. Финансовые условия перехода не разглашаются.

Греческий форвард перешёл в «Бенфику» на правах аренды из «Фулхэма» в 2015 году, а спустя год португальский клуб выкупил его трансфер.

В составе «орлов» 29-летний нападающий провёл 88 матчей, забил 52 гола и сделал 10 голевых передач.

Митроглу, в активе которого 54 матча и 13 голов за сборную Греции, большую часть своей карьеры провёл в «Олимпиакосе».

«Бенфика» выкупила трансфер Митроглу у «Фулхэма»
Источник: Официальный сайт ФК "Олимпик" (Марсель) Сообщить об ошибке
Теги
Бенфика Марсель Константинос Митроглу Трансферы
Новости. Футбол
1 сентября 2017, пятница
01:30 Бони вернулся в «Суонси» из «Манчестер Сити»
01:21 «Марсель» объявил о переходе Митроглу из «Бенфики»
01:20 «Тоттенхэм» приобрёл у «Суонси» Льоренте
01:13 Клубы РФПЛ могут дозаявить игроков после закрытия трансферного окна
01:10 Дзаппакоста официально перешёл из «Торино» в «Челси»
01:08 Бывший защитник «Локомотива» Баша покинул «Лилль»
01:01 Асхабадзе: «Спартак» в два раза переплатил за Педро Рошу
00:54 «Лестер» арендовал у «Байера» австрийского защитника Драговича
00:49 «Наполи» приобрёл нападающего «Кьево» Инглесе
00:49 «Бенфика» арендовала Габигола у «Интера»
00:41 Баркли отказался от перехода в «Челси» во время медосмотра в Лондоне
00:31 «Интер» объявил о переходе нападающего «Кана» Карамо
00:29 Фурсенко: через некоторое время трансферная стоимость новичков «Зенита» удвоится
00:25 РФПЛ: изменения в составах команд в приложении могут быть некорректными
00:14 Фурсенко: доволен трансферной кампанией «Зенита», Мевля гораздо лучше Абденнура
00:14 «Ювентус» отдал 17-летнего Кина в аренду «Вероне»
00:08 Роналду, забив 14-й гол в отборе к ЧМ-2018, повторил рекорд Миятовича
31 августа 2017, четверг
23:50 «Бетис» арендовал у «Арсенала» Хоэля Кэмпбелла
23:42 Бельгия забила 9 голов Гибралтару, Кипр одержал волевую победу над боснийцами
23:41 Попов и Миланов помогли Болгарии победить Швецию, Беларусь проиграла Люксембургу
23:37 Хет-трик Роналду обеспечил Португалии победу над Фарерскими островами
23:35 «Ростов» объявил о подписании контракта с Ионовым
23:34 Сборная Франции со счётом 4:0 разгромила Нидерланды в квалификации ЧМ-2018
23:21 Контракт Самарджича с «Анжи» рассчитан на два года
23:04 Толой вошёл в список игроков «Спартака» в официальном приложении РФПЛ
22:51 Красно-белые чирлидерши, игра шипами в голеностоп, объятия Митрюшкина. Фотообзор
22:51 Открыт набор в бесплатные команды Future FC
22:51 Ансальди перешёл в «Торино» на правах аренды
22:40 «Анжи» дозаявил защитника Самарджича
22:29 Роналду сравнялся с Пеле по количеству голов за национальную сборную
22:29 «Спартак» заявил Рошу на РФПЛ под 99-м номером
22:26 Состав «Эвертона» пополнил полузащитник «Хайдука» Влашич
22:10 Состав «Ростова» до закрытия трансферного окна пополнят два защитника
22:06 «Сампдория» приобрела Стринича и арендовала Д. Сапату
22:03 «Динамо» объявило о расторжении контракта с Ионовым
21:55 Мутко: игра молодёжной сборной не понравилась, только форма с гербом красивая
21:48 Бушманов: обстучали все штанги и перекладины, но мяч так и не залетел в ворота
21:47 Н. Менди вернулся из «Лестера» в «Ниццу»
21:47 Митрюшкин: в Россию в ближайшее время 100% не вернусь
21:44 «Бенфика» арендовала у «Барселоны» защитника Дугласа
21:43 Ионов подпишет с «Ростовом» трёхлетний контракт
21:37 Митрюшкин: расстроило, что на трибунах было мало народа
21:36 Белоруков проведёт остаток сезона в «Амкаре» на правах аренды
21:35 И. Игнатьев: играли хорошо, но не реализовали моменты, три штанги было!
21:32 Чалов: стараюсь не обращать внимания на то, что сейчас не получается забить
Все новости RSS
Партнерский контент