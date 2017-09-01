Бывший форвард ЦСКА Маазу перебрался из «Аяччо» в «Ланс»

Бывший нападающий московского ЦСКА Мусса Маазу подписал трёхлетнее соглашение с «Лансом», сообщает пресс-служба французского клуба.
Маазу перебрался в стан «армейцев» в 2009 году, но с 2010 года находился в аренде в «Монако», «Бордо», «Зюлте-Варегеме» и «Ле-Мане». В 2016 году подписал контракт с французским «Аяччо», за который в прошлом сезоне принял участие в 35 матчах Лиги 2 и забил 7 голов.
Также «Ланс» заключил четырёхлетний контракт с буркинийским нападающим молдавского «Шерифа» Сирилем Байалой.
Маазу: ЦСКА отдавал меня в аренду, хотя иногда я не хотел этого